Osb'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı
17 dakika önce
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi.
OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri OSB tarafından yapımı tamamlanan ve OSB İtfaiye
Müdürlüğü içerisinde yer alan Melikgazi
14 Nolu Acil Sağlık İstasyonu hizmet vermeye başladı.
112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun, sağlık ekiplerinin hareket kabiliyetini artıracağını aktaran OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, şunları kaydetti:
"Acil Servis
(112) sağlık hizmeti, insanlar için hayati öneme sahiptir. 112 ambulans çağrı sisteminin en önemli performans göstergesi olaya ulaşım süresidir. Bu süre doğal olarak 112 istasyonlarının konumu ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Olaya ulaşıldığında yeterli sağlık hizmetinin verildiği varsayıldığında, ne kadar kısa müdahale süresi o kadar kaliteli hizmet sonucuna ulaşabiliriz. 70 bin insanımızın bulunduğu OSB'mizde yaşanabilecek olası, insan yaşamını tehdit eden sağlık sorunu, iş ve trafik kazaları, yangınlar, depremler gibi birçok acil duruma karşı önlem almış olduk."
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:52 Kaynak: AA
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