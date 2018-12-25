Son Dakika Haberleri: Osb'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı

Osb'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı

17 dakika önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi.

Osb'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı, System.String[]
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri OSB tarafından yapımı tamamlanan ve OSB İtfaiye Müdürlüğü içerisinde yer alan Melikgazi 14 Nolu Acil Sağlık İstasyonu hizmet vermeye başladı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun, sağlık ekiplerinin hareket kabiliyetini artıracağını aktaran OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, şunları kaydetti:

"Acil Servis (112) sağlık hizmeti, insanlar için hayati öneme sahiptir. 112 ambulans çağrı sisteminin en önemli performans göstergesi olaya ulaşım süresidir. Bu süre doğal olarak 112 istasyonlarının konumu ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Olaya ulaşıldığında yeterli sağlık hizmetinin verildiği varsayıldığında, ne kadar kısa müdahale süresi o kadar kaliteli hizmet sonucuna ulaşabiliriz. 70 bin insanımızın bulunduğu OSB'mizde yaşanabilecek olası, insan yaşamını tehdit eden sağlık sorunu, iş ve trafik kazaları, yangınlar, depremler gibi birçok acil duruma karşı önlem almış olduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:52 Kaynak: AA

Kayseri, OSB, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı

Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:09:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osb'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]