Osb'de 2019 İstihdam Seferberliği Toplantısı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde, yeni istihdam teşviklerinin yer aldığı '2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği' Organize Sanayi Bölgesinde "Burası Kilis Burada İş var" sloganı ile Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde, yeni istihdam teşviklerinin yer aldığı '2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği' Organize Sanayi Bölgesinde "Burası Kilis Burada İş var" sloganı ile Bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Toplantıya Organize Sanayi Başkanı işverenler SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Erdinç Çamlı katıldı. Toplantı da 1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı ocak ile aralık ayları döneminde aylık pirim ve hizmet beyannamesi 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) bendi, kapsamasında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların ilave istihdam ücret desteğinden yaralanma şartları ve diğer teşvikler hakkında SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş tarafından sunum ve akabinde çalışma ve İŞKUR il Müdürlüğü personeli İş ve meslek danışmanı Yahya Bulut tarafından sunum gerçekleştirildi. Toplantı sorulu ve cevaplı şekilde son buldu. İşverenler devletimizin bize sağmış olduğu süper teşvikten üst düzeyde faydalacaklarını söyledi. - KİLİS

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