OSB'de asfalt çalışmaları devam ediyor
1 saat önce
Karabük Belediyesi, belirlenen programlar kapsamında Organize Sanayi Bölgesi yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:58 Kaynak: İHA
Karabük Belediyesi, belirlenen programlar kapsamında Organize Sanayi Bölgesi yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Ekiplerimiz belirlenen programlar dahilinde Belediye sınırları içindeki cadde ve sokakların yanı sıra sanayi bölgelerinde de asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz. Karabük için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor." dedi. - KARABÜK
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