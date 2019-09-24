Son Dakika Haberleri: OSB'de asfalt çalışmaları devam ediyor
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OSB'de asfalt çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Karabük Belediyesi, belirlenen programlar kapsamında Organize Sanayi Bölgesi yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

OSB'de asfalt çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Karabük Belediyesi, belirlenen programlar kapsamında Organize Sanayi Bölgesi yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Ekiplerimiz belirlenen programlar dahilinde Belediye sınırları içindeki cadde ve sokakların yanı sıra sanayi bölgelerinde de asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz. Karabük için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor." dedi. - KARABÜK

Organize Sanayi Bölgesi, Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:58 Kaynak: İHA
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