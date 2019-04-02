Son Dakika Haberleri: Osb'de İnşaat Şantiyesinde Yangın

Osb'de İnşaat Şantiyesinde Yangın

1 saat önce

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı.

Osb'de İnşaat Şantiyesinde Yangın, System.String[]
Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından başka bir işyerinde çıkan yangına da itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının ardından Çerkezköy İstasyon Mahallesinde bulunan bir işyerinde de yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmaları yaptı. Yangın söndürülürken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri de her iki alanda güvenlik önlemleri alarak yangınla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:50 Kaynak: İHA

Çerkezköy, 3. Sayfa
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