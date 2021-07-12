OSB'de istihdam hedefi 15 bin kişi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ziyareti ve yaptıkları görüşmeyi değerIendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hafta sonu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret ederek istişare kurulu toplatışına katılmıştı. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Varank'ın ziyareti ve görüşmeleri değerlendirdi.

Başkan Eken yaptığı değerlendirmede, "1. OSB'de 350 parselin 313 adedi sanayi parseli olup 308 adedi 261 firmaya tahsis edilmiştir. OSB'de faaliyette bulunan fabrikalarda yaklaşık 10.000 kişi istihdam edilmektedir. Yatırımlar tamamlandığında OSB'de toplam istihdam 15.000 kişi olacaktır. Birinci OSB'de yerimiz kalmadı. 2018 yılında göreve geldikten sonra bugüne kadar 60'a yakın fabrikaya yer tahsisi yaptık. 6 Fabrikamız üretime başladı. 28 Fabrikamız inşaat aşamasında. Tahsis ettiğimiz diğer parsellerde ise proje ve ruhsat aşaması devam ediyor. OSB'de altyapı asfalt, kaldırım gibi çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı" dedi.

"Sivas cazibe merkezi kapsamına alınmalı"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında Sivas mitinginde Sivas'ın en özel teşvik kapsamına alınacağının müjdesini verdiğini dile getiren Başkan Eken, "Sayın Bakanım; 2020 yılı sonunda sizin de katıldığınız TOBB Ekonomi Şurasında da bizzat ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ve size, Demirağ OSB konusundaki beklentilerimizi arz etmişti. Ekonomi Şurasında 93 milyon TL olan altyapı bedelini de istemiştim. Sizde, bizlere müjdeyi vererek hem ödeneğin gönderileceğini hem de altyapı çalışmalarının bu yılsonu biteceğinin müjdesini vermiştiniz. Teşekkür ediyorum çünkü ödenek fazlası ile gelmeye başladı, altyapı çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Sivas'ın tamamının Cazibe Merkezi kapsamına alınmasını bir kez daha bu toplantı vesilesi ile sizden talep ediyoruz. Bugüne kadar vermiş olduğunuz katkılar ve desteklerden ötürü Sivas iş dünyamız ve ilimiz adına sizlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, yoğun programlarına rağmen iş dünyasıyla bir araya gelen Bakan Varank'a teşekkür ederek, "Sayın Bakanım yolun sonunda ışık göründü. Yıl sonunda altyapı bitiyor ve inşallah kararname imzalanıyor. Şimdiden Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi.

Hafta sonu gerçekleştirilen toplantıda başkan Eken, Bakan Varank'a hediye takdim etti. - SİVAS