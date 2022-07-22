OSB'de yangın çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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OSB'de yangın çok sayıda ekip sevk edildi

22.07.2022 12:10
OSB'de yangın çok sayıda ekip sevk edildi

Sivas Organize Sanayi bölgesinde çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendiEdinilen bilgilere göre, olay, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir enerji firmasında meydana geldi.

Sivas Organize Sanayi bölgesinde çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir enerji firmasında meydana geldi. Firma içerisinde bulunan kimyasal yağ tankında biranda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 10'na yakın işçiye ilk müdahale olay yerinde yapılırken vücudunda yanıklar oluşan iki işçide hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa OSB'de yangın çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: OSB'de yangın çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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