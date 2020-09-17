KAYSO'dan Kayseri OSB'de Covid-19 Denetimi - Son Dakika

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşcü ve Yönetim Kurulu Sayman Üye Mehmet Sarıalp, İçişleri Bakanlığı Covid-19 tedbirleri kapsamında OSB'deki firmalarda denetimde bulundu.

Ziyaretler hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "İçişleri bakanlığımız tarafında tüm yurtta yürütülen Covid-19 denetimleri kapsamında, bizde KAYSO olarak Kayseri OSB'deki firmalarımızı ziyaret ederek, pandemi kuralları ile ilgili sanayicilerimize hatırlatmalarda bulunduk. Salgının son günlerdeki yayılım hızını göz önünde bulundurduğumuzda, tedbirlere sıkı sıkıya uymanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Aslında kurallar belli ve çok basit. Maske, mesafe ve temizlik. Bu kurallara uyduğumuz müddetçe salgının yaylım hızını minimum seviyeye düşürmüş oluruz" dedi.

Kayseri sanayisinde işletmelerin tedbirlerini alarak üretime devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Sanayicilerimizin pandemiye karşı her türlü tedbiri alarak üretime devam ettiklerini görmek bizleri sevindirdi. Şehrimizin sanayisini üreterek ayakta tutmaya çalışan üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci de tedbiri elden bırakmadan üreterek hep birlikte aşacağız" diye konuştu. - KAYSERİ