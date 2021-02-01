OSB'deki kazada faciadan dönüldü - Son Dakika

OSB'deki kazada faciadan dönüldü

01.02.2021 15:23

OSB'deki kazada faciadan dönüldü Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 yaralı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde tır ile halk otobüsünün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

OSB'deki kazada faciadan dönüldü

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde tır ile halk otobüsünün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 15'inci Cadde kesişiminde Mehmet B. idaresinde ki 31 ABE 363 plakalı tır ile Yücel Y.'in kullandığı 26 EBB 108 halk otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucunda tır şoförü ile otobüste bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Sağlık ambulansıyla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza da otobüste bulunan yolcular ise, olay yerine gelen farklı bir otobüsle yollarına devam etti. OSB İtfaiye ve ambulansı ise kaza yerinde ki ilk müdahaleyi yaptı.

Öte yandan otobüste fazla bir yolcunun olmaması olası facianın önüne geçti.

OSB'deki kazada faciadan dönüldü
OSB'deki kazada faciadan dönüldü
OSB'deki kazada faciadan dönüldü
OSB'deki kazada faciadan dönüldü

Eskişehir, Kaza, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa OSB'deki kazada faciadan dönüldü - Son Dakika


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