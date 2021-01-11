OSB'deki su kuyularının yeni değişiyor - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanı içerisinde yer alan derin su kuyuları ve taşıyıcı su borularının yerinin değiştirilmesi için OSB ve Çarşamba Şeker Fabrikası arasında protokol imzalandı.

Çarşamba Şeker Fabrikası yanında kurulacak olan Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi alanı içerisinde yer alan derin su kuyuları ve taşıyıcı su boruları Şeker Fabrikası ve Organize Sanayi Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol ile deplase edilecek.

Arazi içerisinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz bilgiler verdi. Yılmaz, "Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi alanı içerisinde bulunan ve tapuları Çarşamba Şeker Fabrikası'na ait olup, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın şeker pancarını işlerken ihtiyacı olan suyu karşılayacak olan derin su kuyuları ve bu kuyulardan suyu fabrikaya taşıyacak olan borular Organize Sanayi Bölgesi'nin alan kullanımını ve inşaat sahasını olumsuz etkilemekteydi. Bu nedenle, su kuyularının deplase edilmesi için Çarşamba Şeker Fabrikası ile yaptığımız protokol gereği, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın arazisinde derin su kuyusuna uygun olan alanlarda yaptığımız sondaj çalışmalarını yerinde inceledik" dedi.

Yapılan çalışmaları OSB Müdürü Mehmet Dalgıç ve yüklenici firma adına Jeoloji Mühendisi Mustafa Makas da inceledi. - SAMSUN