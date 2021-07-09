OSB'deki yangın aracının kullanım hakkı belediyenin

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ait olan yangın aracın kullanım hakkı Kütahya İtfaiye Müdürlüğü'ne devir edildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Organize Sanayi Bölge yönetimimize başta siz olmak üzere, orada şehrimiz için üretim yapan, şehrimizin değerini yükselten tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah kullanmak nasip olmaz ama lazım olduğunda da orada bir canı kurtarma, orada bir tesisimizi kurtarma adına önemli bir takviye olduğuna inandığımız bu hibeyi ve ilgili ortak giderlerle alakalı ortak protokol için size ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hizmetlerimiz devam edecek. En öncelikli arzu ettiğimiz projemiz Zafertepe İtfaiye İstasyonuydu. O İstasyonu hizmete koymanın gururunu yaşıyoruz. O bölge genişleyen bir bölge ve ihtiyaç vardı" dedi. - KÜTAHYA