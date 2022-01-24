OSB'den 500 bin TL değerinde metal malzeme çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 500 bin TL değerinde işlenmek üzere hazırlanmış metal malzemelerini çalınması olayı ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 15 Ocak tarihinde 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikadan toplam 500 bin TL değerinde işlenmek üzere hazırlanmış metal malzeme çalındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro Amirliğince olaya ilişkin başlatılan çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı. 'Hırsızlık ve suç eşyasını satın almak suçundan' adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, polis ekipleri çalınan 600 kilogramlık metal malzemeyi bularak sahibine teslim etti. - ESKİŞEHİR