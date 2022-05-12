OSB'den hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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OSB'den hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

12.05.2022 10:23
OSB'den hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) hırsızlık yaptığı belirlenen 1 şahıs tutuklandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) hırsızlık yaptığı belirlenen 1 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından EOSB'de gerçekleşen hırsızlık konularının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesindeki bir aracın içerisinde; 2 adet kaynak makinası, 1 adet oksijen şalaması ve 2 adet 15 metrelik seyyar kablo bulundu. Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Organize Sanayi Bölgesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa OSB'den hırsızlık yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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