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OSB'den Makedonya'ya ticaret köprüsü - Son Dakika

OSB'den Makedonya'ya ticaret köprüsü

14.06.2021 11:18
OSB'den Makedonya'ya ticaret köprüsü, System.String[]

Makedonya Türkiye Ticaret Odası'nı ziyaret eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Gevgeli'deki serbest bölgenin sunduğu fırsatları değerlendirmek ve iki ülke arasındaki ticareti artırmak için Bölge sanayicilerini kapsayan bir heyet programı düzenleyeceklerini söyledi.

Makedonya Türkiye Ticaret Odası'nı ziyaret eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Gevgeli'deki serbest bölgenin sunduğu fırsatları değerlendirmek ve iki ülke arasındaki ticareti artırmak için Bölge sanayicilerini kapsayan bir heyet programı düzenleyeceklerini söyledi.

Ticari iş birlikteliklerini değerlendirmek üzere Balkan ülkelerinde temaslarda bulunan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) yetkilileri ile bir araya geldi. MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski'yi ziyaret eden Başkan Bahar'a, kardeşi ve şirket ortağı Berkay Bahar eşlik etti. Başkan Ademoski'nin MATTO tarafından sürdürülen çalışmalar, Kuzey Makedonya'nın sunduğu yatırım fırsatları ve Yunanistan sınırındaki Gevgeli'de bulunan 50 hektar büyüklüğündeki serbest bölge hakkında bilgilendirme yaptığı görüşmeye MATTO Başkan Yardımcısı, Halk Bank İcra Kurulu Üyesi Buket Gerecçi, Yönetim Kurulu Üyesi Slobodan Traykov ve Denetleme Kurulu Üyesi Adnan Akşar'da katıldı.

"Yatırım daveti"

Serbest bölgenin 50 hektarlık alanının genişletilerek Türkiye'den gelecek yatırımcılara rezerve edileceğini ve özellikle Türk yatırımcılara önemli destekler sağlanacağını belirten MATTO Başkanı Ademoski, Antalyalı sanayicilere yatırım davetinde bulundu. Serbest bölgenin, Antalya OSB sanayicileri tarafından Balkanlara ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen ihracatı artırmada önemli bir üstünlük sağlayabileceğine vurgu yapan Başkan Bahar, Antalya OSB bünyesinde oluşturacakları çalışma grubu ile süreci yakından takip edeceklerini ve Bölge sanayicilerinden oluşan bir heyet ile Kuzey Makedonya'ya ticaret heyeti programı düzenleyeceklerini ifade etti.

"Yeni fırsatlar"

Heyet programı kapsamında Antalya OSB sanayicileri ile Makedon iş insanlarının yüz yüze görüşmeler yapıp yatırım, ortaklık ve iş birlikteliği olanaklarını değerlendirecekleri bir toplantının da organize edileceğini aktaran Bahar, "Kuzey Makedonya'ya ihraç ettiğimiz başlıca ürünler arasında turunçgiller, tekstil, beyaz eşya, mobilya ve metal gibi ürünler gelmektedir. Antalya OSB'de söz konusu ürünlerin üst segment üretimini yapan birçok firmamız bulunmaktadır. Gevgeli'de kurulan serbest bölge ise Avrupa ülkelerine yakınlığı ile Türk firmalarına ihracatta önemli bir lojistik avantaj sağlayacak konumdadır. Ayrıca burada yatırımcılara sunulacak destekler ve Balkan ülkelerinin Türk ürünlerine olan ilgisi, Antalya OSB sanayicilerine yeni fırsatların ve yeni ihracat pazarlarının kapılarını aralayacak potansiyele sahiptir. Kardeş Makedonya ile ilişkilerimizi bir üst kademeye taşımanın, her anlamda iki ülkeye de artı değerler katacağı açıkça görülmektedir. Tüm bu fırsatları yerinde görmek ve incelemek için en kısa sürede sanayicilerimiz ile birlikte Sayın Ademoski'nin misafiri olup, kapsamlı bir ticaret heyeti programı organize edeceğiz. Hemen akabinde de MATTO'yu ve iş insanlarını Antalya'mızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız" dedi. - ANTALYA

OSB'den Makedonya'ya ticaret köprüsü

Makedonya, Türkiye, Antalya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB'den Makedonya'ya ticaret köprüsü - Son Dakika Ekonomi


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