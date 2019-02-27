Son Dakika Haberleri: Osb'den Savunma Sanayi Hamlesi

Osb'den Savunma Sanayi Hamlesi

1 saat önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, mühimmat üretimi yapan bir firmanın kentte faaliyete geçeceği müjdesini verdi.

Osb'den Savunma Sanayi Hamlesi, System.String[]
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, mühimmat üretimi yapan bir firmanın kentte faaliyete geçeceği müjdesini verdi.

Nursaçan, yazılı açıklamasında, savunma sanayisinin bütünsel olarak sanayileşme ve kalkınmanın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Savunma sanayisinin her ülkede doğrudan ya da dolaylı olarak devletin yönlendirmesi ile geliştiğini ifade eden Nursaçan, şunları kaydetti:

"Firmanın TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığıyla yapılacak savunma sanayi ihalesine iştirak etmesi için çalışmalar devam etmektedir. OSB Müdürlüğümüz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla mühimmat üretimi ve bunun muhatap, kullanıcı savunma ve güvenlik kurumlarına arz edilmesi konusunda proje gerçekleştirmek ve bu projede yüklenici olmak niyetindeyiz. Silah sanayisi oldukça karlı, verimli, dışsallığı yüksek, katma değeri büyük bir sanayi koludur. Savunma sanayinin ve beyin olarak nitelendirilen yazılımın muhakkak milli olması gerekmektedir.
Kayseri sanayisinin güçlü biçimde daha ileri seviyelere taşınması, hak ettiği yere kavuşabilmesi, üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına yönelik yoğun bir tempo ile hizmet etmeye çalışıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:15 Kaynak: AA

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