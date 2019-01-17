Osb'den Tekstil Üretimine 100 Hektarlık Alan

Van Organize Sanayi Bölgesinde tekstil üretimi için 100 hektarlık alan tahsis edildi.

Van Organize Sanayi Bölgesinde tekstil üretimi için 100 hektarlık alan tahsis edildi.



Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, en genç nüfusa sahip olan kentte işsiz gençlere yönelik istihdam sağlayacak işlerin açılmasına önem verdiklerini ifade ederek, bu alanda çalışma yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ikinci ilin Van olduğunu hatırlatan Aslan, "Bu genç nüfusumuzun çoğu işsiz. Dolayısıyla bizim emek yoğunluklu sektörlere ağırlık vermemiz ve daha çok iş gücü çalıştıran, daha çok istihdam oluşturan sektörlere ağırlık vermemiz gerekir. Bu sektörlerin başında da tekstil sektörü ve çağrı merkezleri gelmektedir. Son zamanlarda ilimizde tekstil sektörünün gelişmesi bizi memnun etmektedir. İlimizde tekstil kentin kurulması, tekstil kentle beraber organize sanayimizde de tekstil fabrikalarının açılıyor olması bir nebze de olsa ilimizdeki işsizliği azaltmaktadır" dedi.



"Ülkeyi taşıyacak güç üretimdir"



Bölge olarak birçok imkansızlığa sahip olduklarını dile getiren Aslan, "Cumhuriyetten bu yana yatırım almamış bir iliz. İlimiz daha büyük, daha kapsamlı üretimlere, istihdamlara ev sahipliği yapabilecek bir güce, bir potansiyele sahiptir. İnşallah ilimizi ve bölgemizi bir üretim ve istihdam üssü haline getireceğiz. Çünkü ülke ekonomilerinin temelini üretim oluşturur. Ülkeyi taşıyacak güç üretimdir. Yani sizler üretim yaptığınız sürece; gelir oluşturursunuz, katma değer oluşturursunuz, ihracat yaparsınız, dışa bağımlılıktan kurtulursunuz" ifadelerini kullandı.



"Hedefimiz 70-80 tane fabrika kurdurup, 10 bin gibi bir istihdam sağlamaktır"



Batıda tekstilin doyuma ulaştığını ve orada tekstilin işlevlik imkanının kalmadığına dikkat çeken Aslan, "Tekstil sektörü şu an bölgemize yönelmektedir. Bölgemizin en cazip ili olan Van'ın da bunun merkezi olması gerekir. Bunun merkezi olabilmesi için de bizim, ticaret odamızın, diğer paydaş kuruluşlarımızın, STK'larımızın ve mülki idarelerimizin bu işin altına gövdemizi koymamız ve burayı bölgesel bir lokomotif haline getirmek için bütün çabamızı sarf etmemiz lazım. Bizler de OSB olarak, özellikle tekstili burada kümelemek için bir çalışmanın içine girdik. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile beraber valimizin onayını alarak, bakanlığımızla görüştük ve müteşebbis heyetimiz ve sanayicilerimizle beraber güzel bir birliktelik ortaya koyduk. Şu an mevcut 5'inci etabımızdaki 277 hektarlık alanın 100 hektarlık bir alanını 'Organize Tekstil Bölgesi' ilan ediyoruz. DAKA'nın desteğiyle bütün altyapılarını, kanalizasyonlarını, elektrik, Telekom ve doğalgaz hatlarını, yollarını, sosyal tesislerini, kültürel donatı yerlerini hazırlayacağız. Bunu da en kısa zamanda bütün altyapı projelerini, imarını bitirip orada yatırım yapacak olan yatırımcılarımızın, üreticilerimizin gelip yatırım yapabileceği seviyeye getireceğiz. Burada da hedefimiz inşallah 70-80 tane fabrika kurdurup, 10 bin gibi bir istihdam sağlamaktır. Daha sonra da DAKA ile beraber İstanbul, Ankara ve Bursa'daki tekstil bölgesine giderek buranın tanıtımını yapacağız" dedi.



Örsan Tekstil Firması sahibi Kadir Örs ise, daha önce İstanbul'da yaklaşık 25 yıllık tekstil üreticisi olduğunu ve şu anda da memleketi olan Van'da faydalı bir yatırım yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 25-30 yıldır İstanbul'da çalışıyorduk. İstanbul'da artık eleman bulamıyoruz. Yani yetiştirilecek veya kalifiye eleman bulma noktasında çok sıkıntı yaşıyorduk. Yetiştireceğimiz eleman olmadığı gibi maliyetler de çok yüksek oranlardaydı. Ayrıca bu bölgede teşvikler olması ve özellikle genç eleman, yetiştireceğimiz elemanların çok olması bizi buraya fabrika kurmaya teşvik etti. Bu da iş arayan gençlerimizin batıya gitmelerine gerek bırakmadığı gibi ailelerin de evlatlarından uzak kalmasının önüne geçti. Haliyle bu durum onları mutlu ederken; memleketimize ve gençlerimize faydamızın dokunmasından dolayı biz de çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

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