OSB esnafına Başkan Orhan jesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel OSB esnafına Başkan Orhan jesti - Son Dakika

OSB esnafına Başkan Orhan jesti

6 saat önce

Erzurum kültürünün zenginlikleri arasında yer alan ve kadınlarımızın yıllarca giysi alarak kullandığı ehram, Aziziye Belediyesi tarafından coğrafi işaret olarak tescil ettirilmesi sonrasında modern tasarımları ile Türkiye'nin gözdesi oldu.

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Erzurum kültürünün zenginlikleri arasında yer alan ve kadınlarımızın yıllarca giysi alarak kullandığı ehram, Aziziye Belediyesi tarafından coğrafi işaret olarak tescil ettirilmesi sonrasında modern tasarımları ile Türkiye'nin gözdesi oldu.


Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yapan firmalara firma isimleri ve logolarının işlenmiş olduğu ehram tasarımlarından hediye etti. Çizmelioğlu, Kafkas Plastik, Erteksan, Gençler Metal ve 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına ziyarette bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, firma yöneticileri ile yaptıkları çalışmalar hakkında uzun uzun sohbet etti. Firmaların belediye çalışmalarına verdikleri katkılar ile birlikte organize yapılan çalışmalara vurgu yapan Başkan Orhan, bilhassa belediyelerin vatandaşlara yaptığı yardımlarda OSB firmalarının gönüllü desteklerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.


EHRAM TASARIMLARINA YOĞUN İLGİ


Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan daha sonra Erzurum OSB Başkanı Murat Kurnuç ile bir araya geldi. Ehram konusunun ağırlık kazandığı sohbette son yıllarda Aziziye Belediyesinin kültürel sanatsal çalışmalarının takdire şayan olduğunu anlatan Başkan Kurnuç, "Yıllarca Erzurum kültürünün yansıması olan ehram sanatı son yıllarda modernize bir hal aldı. Kadın giysisi olarak kullanılan ehramın erkekler içinde takı ve giysi modelleri ortaya çıkmaktadır. Bunda Belediye başkanımızın katkılarını inkar edemeyiz" diye konuştu.


BAŞKAN ORHAN; EHRAM ARTIK TÜRKİYE MARKASI


Ehramın modernize modellerinin toplumun her kesiminin ilgi odağı haline geldiğine dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, düzenlenen fuarlarda tanıtımını yaptıkları ehram modellerinin geliştirilmeye müsait olduğunu söyledi. Erzurum'un tarihi 6 bin yıla kadar uzanan bir köklü geçmişi olduğunu hatırlatan Başkan Orhan, bu köklü geçmişin kültürünün de bir o kadar eski olduğunu anlattı. Başkan Orhan, "Çok geniş yelpazesi olan bir kültüre sahibiz. Kültürümüzü yaşatmak ve bu potansiyeli harekete geçirmek için belediye olarak çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ehram simgesinin tescili büyük bir kazanımdır" dedi. - ERZURUM

Aziziye, Türkiye, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:11 Kaynak: İHA
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