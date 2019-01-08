Son Dakika Haberleri: Osb Heyetinden Vali Bilmez'e Ziyaret

Osb Heyetinden Vali Bilmez'e Ziyaret

20 dakika önce

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Osb Heyetinden Vali Bilmez'e Ziyaret, System.String[]
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Van'da göreve başlayan Vali Bilmez'e tebrik ziyaretleri yoğun bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Bilmez'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Vali Bilmez'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Aslan, OSB'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Vali Bilmez de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, illerin ekonomisi için OSB'lerin çok önemli olduğunu ve önümüzdeki günlerde OSB'yi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyeceğini ifade etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Emin Bilmez, Van, OSB, Güncel
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