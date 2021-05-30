OSB içinde demiryolu hattı planlanıyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye'nin önemli lojistik merkezlerinden birisi olan Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi'nin sanayiciler tarafından daha etkin kullanılması ve Eskişehir'in dış ticaretine sunacağı katkılar için TCDD yetkilileriyle bir araya geldi.

Eskişehir OSB'de gerçekleşen toplantıya Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, TCDD Genel Müdürlüğü Emlak Dairesi Başkanı Abdullah Özcanlı, TCDD Teknik Genel Müdürü Mustafa Murat Gürel, TCDD 2. Bölge Müdürü Mehmet Rahmi Gül, Hasanbey Lojistik Merkezi Müdürü Mesut Uysal, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayak ve Eskişehir OSB Bölge Müdürü Erhan Tatar katıldı. Toplantıda Hasanbey Lojistik Merkezinin sanayicilere sağlayacağı avantajlar, lojistik giderlerin düşürülmesi ile Eskişehir'in ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik sunacağı katkılar görüşüldü.

"Hasanbey Lojistik Merkezi, Eskişehir'in dünyaya açılan kapısıdır"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Hasanbey Lojistik Merkezi'nin Eskişehir'in sanayisi ve ticareti lojistiği açısından için önemli bir merkez olduğunu aktararak, "Lojistik merkezleri hem ulaşım maliyetlerinde hem de tedarikte sağladığı avantajlarla sanayiciler için dönüm noktası konumunda. Bu bakımdan Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birisi Hasanbey Lojistik Merkezi, Eskişehir'in dünyaya açılan kapısıdır. Bugüne kadar kapasitesini yeterince kullanamadığımız lojistik merkezimizden daha etkin bir şekilde yararlanabilmek, bölgemizde ve şehrimizde üretim yapan firmaların bu merkezi daha çok tercih etmesi adına TCDD yetkilileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hasanbey Lojistik Merkezinin sanayicilere sağlayacağı avantajlar, lojistik giderlerin düşürülmesi, bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve Eskişehir'in ihracat ve ticaret potansiyelinin artırılmasına katkısı gibi konuların görüştük. Verimli ve yararlı bir toplantı oldu" diye konuştu.

"OSB içinde demiryolu hattı planlıyoruz"

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB içinde bir demiryolu hattı kurulması konusunda ön çalışmalara başladıklarını belirtti. Demiryollarının lojistik anlamda maliyetleri düşürdüğünü söyleyen Başkan Küpeli konuyla ilgili şu şekilde konuştu.

"OSB'miz alan olarak çok büyüdü ve halen büyümeye devam ediyor. Sanayi kuruluşlarımız hem ülkemizin dört bir tarafına hem de ihracat amaçlı dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için sürekli mal üretiyorlar, bu ürünlerin taşınması ve lojistiğinin sadece karayoluyla yapılması maliyetleri arttırıyor. Bu amaçla lojistik maliyetlerimizi düşürülmesi konusunda demiryollarının çok büyük avantajı bulunuyor. Bu imkandan sanayi kuruluşlarımızın daha fazla yararlanması için Bölgemizde büyük montanlı firmaların kullanımına yardımcı olacak şekilde, OSB içinde bir demiryolu hattının kurulması için ön çalışmalar yapmaya başladık. Fizibilite sonuçlarına göre ilerleyen dönemde bu konuda yeni adımlar atmayı planlıyoruz. İnşallah olumlu sonuçlar aldığımızda, bu konuda adım atmak niyetindeyiz." - ESKİŞEHİR