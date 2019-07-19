OSB İdari binasına giren yılan etkisiz hale getirildi
2 saat önce
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi idari binasına giren yılan etkisiz hale getirildi.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:36 Kaynak: İHA
idari binasına giren yılan etkisiz hale getirildi.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi İdari binasında çalışanlar tarafından fark edilen yılan yakalanamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın mutfak kısmında yılanı yakaladı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan etkisiz hale getirildi. - ADIYAMAN
Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi Sahte aileden akılalmaz vurgun! "Dünya evine gireceğiz" deyip 2 milyon TL dolandırdılar