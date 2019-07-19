Son Dakika Haberleri: OSB İdari binasına giren yılan etkisiz hale getirildi
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OSB İdari binasına giren yılan etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi idari binasına giren yılan etkisiz hale getirildi.

OSB İdari binasına giren yılan etkisiz hale getirildi, System.String[]
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi idari binasına giren yılan etkisiz hale getirildi.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi İdari binasında çalışanlar tarafından fark edilen yılan yakalanamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın mutfak kısmında yılanı yakaladı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan etkisiz hale getirildi. - ADIYAMAN
Organize Sanayi Bölgesi, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:36 Kaynak: İHA
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