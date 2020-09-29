OSB ile Düzce Üniversitesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Organize Sanayi Bölgesi ile Düzce Üniversitesi arasında imzalanan Lisansüstü Eğitim Protokolü kapsamında D OSB'de yer alan işletmelerin sahip ve ortakları ile OSB'de çalışan personeller Düzce Üniversitesi tarafından belirlenecek programlarda lisansüstü eğitimden yararlanabilecekler.

Düzce Üniversitesi Enstitüleri ile Düzce Organize Sanayi Bölgesi arasında lisansüstü eğitim konusunda işbirliği yapılmasına ilişkin Lisansüstü Eğitim Protokolü imzalandı. Protokol imza töreni Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Söz konusu protokol ile Düzce Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerin sahip ve ortakları ile OSB'de çalışan personeller Düzce Üniversitesi Enstitüleri tarafından belirlenecek programlarda verilecek lisansüstü eğitimden yararlanabilecekler. - DÜZCE