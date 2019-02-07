Son Dakika Haberleri: Osb İplik Fabrikasında Yangın Çıktı

Osb İplik Fabrikasında Yangın Çıktı

16 dakika önce

- OSB iplik fabrikasında yangın çıktı Yangın çıkan fabrikadan görüntü İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları GAZİANTEP - Gaziantep'te OSB iplik fabrikasında yangın çıktı.

- OSB iplik fabrikasında yangın çıktı
Yangın çıkan fabrikadan görüntü
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları GAZİANTEP - Gaziantep'te OSB iplik fabrikasında yangın çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:20 Kaynak: AA

İtfaiye, OSB, Güncel
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