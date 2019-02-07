Osb İplik Fabrikasında Yangın Çıktı
16 dakika önce
- OSB iplik fabrikasında yangın çıktı Yangın çıkan fabrikadan görüntü İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları GAZİANTEP - Gaziantep'te OSB iplik fabrikasında yangın çıktı.
- OSB
iplik fabrikasında yangın çıktı
Yangın çıkan fabrikadan görüntü İtfaiye
ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları GAZİANTEP - Gaziantep
'te OSB iplik fabrikasında yangın çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:20 Kaynak: AA
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