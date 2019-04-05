“OSB kimliği kazanan Kayapa, Bursa’ya daha fazla değer katacak”
1 saat önce
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaklaşık 90 işletmenin faaliyet gösterdiği Kayapa Islah OSB'nin OSB sürecini tamamlamasıyla Bursa ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu söyledi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay
, yaklaşık 90 işletmenin faaliyet gösterdiği Kayapa
Islah OSB
'nin OSB sürecini tamamlamasıyla Bursa
ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:16
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