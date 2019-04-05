Son Dakika Haberleri: “OSB kimliği kazanan Kayapa, Bursa’ya daha fazla değer katacak”

“OSB kimliği kazanan Kayapa, Bursa’ya daha fazla değer katacak”

1 saat önce

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaklaşık 90 işletmenin faaliyet gösterdiği Kayapa Islah OSB'nin OSB sürecini tamamlamasıyla Bursa ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

“OSB kimliği kazanan Kayapa, Bursa’ya daha fazla değer katacak”, System.String[]
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaklaşık 90 işletmenin faaliyet gösterdiği Kayapa Islah OSB'nin OSB sürecini tamamlamasıyla Bursa ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:16 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, OSB, Kayapa, Ekonomi
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