Osb'ler Avrasya Bölgesine Tanıtıldı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), İstanbul 'da düzenlenen 22. Avrasya Ekonomisi Zirvesi'nde Türkiye 'deki organize sanayi bölgelerini tanıttı.TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Azerbaycan Slovenya gibi 37 ülkeden yatırımcı ve üst düzey isimlerin katıldığı zirvede konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, tüm yerli ve yabancı yatırımcıları organize sanayi bölgelerine yatırıma davet etti.Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)nin Türkiye'nin en başarılı sanayi üretim politikası olduğunun altını çizen Kütükcü, "Ülkemizde 80 şehrimizde 327 organize sanayi bölgemiz var. Bu organize sanayi bölgelerinin her biri bizim göz bebeğimiz. Tüm uluslararası yatırımcıları organize sanayi bölgelerimize yatırım yapmaya davet ediyorum. Gelin Türkiye'ye ve OSB'lerimize yatırım yapın. Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanır" şeklinde konuştu."Türkiye OSB tecrübesi ihraç ediyor"Konuşmasında organize sanayi bölgelerinin başarılarıyla Türk sanayisinin son 60 yılına damga vurduğunu anlatan Kütükcü, "Bugün Türkiye Avrupa 'nın 6. dünyanın 17. büyük ekonomisi. İtalya ile Çin arasındaki en büyük sanayi ülkesiyiz. Bölgemizin en girişimci, en üretken ülkesiyiz. Türkiye'nin bu başarısında organize sanayi bölgelerimizin payı çok büyük. Biz artık Türkiye'nin OSB tecrübesini dünyaya ihraç eder hale geldik. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak, gerek yatırımcılarımızın önünün açılması, gerekse Türkiye'nin OSB tecrübesinin başka ülkelere aktarılması konusunda her türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Ayrıca ülke olarak artık yurt dışında OSB kurma faaliyetleri de yürütüyoruz. Bu konuda da her türlü bilgi desteğini sağlamaya ve destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı."OSB yatırımcısı işine odaklanıyor"22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yerli ve yabancı yatırımcılara OSB'lerin yatırım avantajları ile ilgili bilgiler de veren Kütükcü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının OSB Uygulama Yönetmeliğinde yaptığı son düzenlemeye atıfta bulunarak, "Artık Türkiye'de, yatırımcının uygun şartları sağlaması halinde, OSB'lerimizde 30 günde arsa tahsisi yapılacak. OSB'lerde yatırımcılarımız bürokrasiden uzak yönetim anlayışı ile sadece işlerine odaklanıyorlar. Bürokrasiden uzak-tek durak ofis yönetim anlayışları, yatırımcıya sunulan alt yapı kalitesi, lojistik imkanları, mesleki ve teknik eğitim liseleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, kredi faiz desteği-kurumlar vergisi muafiyeti-indirimli arsa tahsisi gibi teşvik avantajları ile OSB'lerimiz adeta birer üretim üssü haline gelmiştir" ifadelerini kullandı."Geleceğin, planlı sanayi üretiminde olduğuna inanıyoruz"Zirveye katılan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ceylan da, OSB'lerle ilgili teknik bilgiler verdi. Türkiye'nin artık yurt dışında OSB kurma çalışmaları yürüttüğünü aktaran Ceylan, bu konuda yapılan çalışmaları anlatarak, "Yurt dışında OSB kurmak isteyen tüm dost ülke sanayicilerimize OSBÜK olarak her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazırız. Yıllar içerisinde oluşan OSB tecrübemizden, bilgimizden faydalanmak isteyen herkese kapımız ardına kadar açık. Çünkü biz Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak, geleceğin planlı sanayi üretiminde olduğuna inanıyoruz" dedi.Öte yandan OSBÜK, 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde stant açarak, yerli ve yabancı katılımcılara OSB'leri tanıttı. - İSTANBUL