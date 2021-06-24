OSB'ler  doğal afetlere daha hazır hale gelecek - Son Dakika

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında organize sanayi bölgelerinde afet risklerinin azaltılması amacıyla afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları, afet farkındalık eğitimleri gibi birçok konuyu kapsayan protokol imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere anında müdahale eden AFAD'ın Türkiye'nin gururu haline geldiğini, OSBÜK olarak AFAD ile her türlü iş birliğini yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren OSB'lerin doğal afetlere daha hazır hale getirilmesini çok önemsediklerini anlatan Kütükcü, "Deprem, sel, yangın gibi afetler sonucunda yaşananlar, can kayıplarına neden olduğu gibi, işletmelerimizin ticari hayatlarını, insanımızın gelirini ve ülkemizin büyümesini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla işletmelerimizi, KOBİ'lerimizi afetlere hazırlayarak, afetlerden daha az etkilenen bir yapıya kavuşturmamız şart. İnşallah AFAD ile imzalayacağımız protokolle, 81 şehrimizdeki 353 organize sanayi bölgemizi, 67 bin sanayi tesisimizi ve 2 milyonun üzerindeki çalışanımızı bu afetlere daha hazır hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Organize sanayi bölgelerinde üretimin sürdürülebilir haline gelmesinin ekonomi güvenliği açısından da önemli olduğunu kaydeden Kütükcü, OSB'lerin sanayi üretiminin yanı sıra meslek liseleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve diğer yatırımlarıyla ülkenin kalkınmasına katkı sunduklarını kaydetti. Kütükcü, şunları söyledi:

"Bu güçlü ve üreten yapı aslında sadece sanayi üretimi yapmıyor. OSB'lerimizdeki meslek liselerimizle eğitime katkı sunuyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgelerimiz, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizle ülkemizin teknoloji ve yenilikçilik kapasitesini artırıyoruz. Yenilenebilir enerji santrallerimizle, ülkemizin temiz enerji kapasitesine güç veriyor, enerji açığımızın kapatılmasına destek oluyoruz. Planlı yapılarımızla, kaliteli alt yapılarımız, arıtma tesislerimiz ve yeşil alanlarımızla dünyanın girdiği yeşil üretim yoluna en hızlı adapte olabilecek sanayi anlayışımızla Türk sanayisine öncülük ediyoruz."

OSB'LER DOĞAL AFETLERE SON DERECE DUYARLI

OSB'lerin toplumsal gelişmeler ve doğal afetlere son derece duyarlı olduğunu söyleyen Kütükcü, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız Elazığ-Malatya depreminde bunu bir kez daha gördük. Organize sanayi bölgelerimiz, deprem anından itibaren bölgeye yardım TIR'larını intikal ettirmeye başladılar. Ayrıca bölgedeki OSB'lerimiz AFAD ve Kızılay'a kapılarını açarak, lojistik destek verdiler. Depremin olduğu saatten itibaren gördük ki, organize sanayi bölgelerimiz, bölgelerimizdeki fabrikalarımız sosyal medyadan fabrikalarını depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınmaları için açan mesajlar attılar. Aslında AFAD da, OSB'lerimiz ve OSBÜK de olağanüstü durumlarda, afet durumlarında sorumluluklarının, görevlerinin bilincinde. İnşallah, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında imzalayacağımız protokolle daha güvenli yarınlar için daha güçlü iş birlikleri yapacağız" diye konuştu.

2 MİLYONDAN FAZLA AFET EĞİTİMİ VERİLECEK

2021 yılı afet eğitim yılı olarak değerlendirildiğini ifade eden AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen ise, AFAD için organize sanayi bölgelerinin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. OSB'lerde verilecek eğitimlerin birçok riski ortadan kaldıracağını belirten Taşdelen, "Organize sanayi bölgeleri Türkiye'de yaygın bir şekilde bulunuyor. Türkiye'nin tüm coğrafyasında bir organize sanayi bölgesi var. Bu şekilde değerlendirildiğinde çok büyük bir eğitim seferberliği. 2 milyonu aşkın çalışan sayısından bahsediyoruz. Bu protokolle bu 2 milyon kişinin tamamına eğitim vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Eğitimlerin devam etmesiyle yılsonuna kadar çalışmaların tamamlanabileceğini ifade eden Taşdelen, protokolün hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.