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OSB’ler enerji hesabında model değişikliği istiyor
13 dakika önce
Organize sanayi bölgeleri, yaşanan kriz ortamında, enerjiye ilişkin faturaların taahhüt edilen değil, gerçekte tüketilen bedeller üzerinden hesaplanmasını talep ediyor.
Organize sanayi bölgeleri, yaşanan kriz ortamında, enerjiye ilişkin faturaların taahhüt edilen değil, gerçekte tüketilen bedeller üzerinden hesaplanmasını talep ediyor. Taleplerini dilekçelerle EPDK'ya bildiren OSB yönetimleri, hesaplama yönteminin geçici olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:57
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