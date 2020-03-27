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OSB’lerde üretim daraldı talep, 'cezasız öteleme'
13 dakika önce
Tüm tedbirlere rağmen OSB'lerdeki fabrikalar hem çalışanlarının hayatları hem salgın sonrası üretimin çarklarının dönmesi için hükümetten 'hayati' tedbirler istiyor.
Tüm tedbirlere rağmen OSB'lerdeki fabrikalar hem çalışanlarının hayatları hem salgın sonrası üretimin çarklarının dönmesi için hükümetten 'hayati' tedbirler istiyor...
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:07
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