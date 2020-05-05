OSB'lerde yapılan taramalarda 28 işçinin test sonucu pozitif çıktı - Son Dakika
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OSB'lerde yapılan taramalarda 28 işçinin test sonucu pozitif çıktı

6 saat önce

- OSB'lerde yapılan taramalarda 28 işçinin test sonucu pozitif çıktı Kocaeli'de kurulan KOVİD-19 tarama merkezinde işçilere korona virüs testi yapılıyor İstanbul, Ankara ve Bursa'da çalışanlar için KOVİD-19 Tarama Merkezi kurulacak Sağlık Bakanlığı tarafından pilot il seçilen Kocaeli'de ki...

- OSB'lerde yapılan taramalarda 28 işçinin test sonucu pozitif çıktı

Kocaeli'de kurulan KOVİD-19 tarama merkezinde işçilere korona virüs testi yapılıyor

İstanbul, Ankara ve Bursa'da çalışanlar için KOVİD-19 Tarama Merkezi kurulacak

KOCAELİ - Sağlık Bakanlığı tarafından pilot il seçilen Kocaeli'de ki organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere yönelik yapılan korona virüs taramasının gerçekleştirildiği merkez görüntülendi. TUSEB Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, "Şuana kadar geçen hafta 5 bin test yapıldı. Bunlardan 28 tanesi pozitif çıktı. Pozitif çıkan vakaların hiçbir semptomu yoktu" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile Türkiye'de sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Kocaeli'de Kovid-19 Tarama Merkezi kuruldu. Kocaeli bölgesinde bulunan organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere yönelik korona virüs taraması gerçekleştirilecek olan merkezin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan katıldı.

200 bine yakın çalışan mevcut

Toplantıda konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, "Tanı merkezimiz aslında Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı'nın girişimiyle, Sanayi Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na yapmış olduğu girişimle başlatıldı. Sağlık Bakanlığımızda bu konuyla ilgili olarak TUSEB'i görevlendirdi ve TUSEB'de bu bölgede yapmış olduğu araştırmalar sonucunda üniversitemizin bu tanı merkezini kurmak için en uygun mekan olduğuna karar verdi. Sonuç olarak sağ olsunlar bize ulaştılar. Biz de Gebze Teknik Üniversitesi'nin tüm alt yapısını, insan kaynağını da seferber ederek çok kısa sürede bu tanı merkezini açmış olduk. Tanı merkezinin amacı aslında Kocaeli bölgesinde ki çalışan arkadaşlarımızın bir taramasını yapabilmek. Yaklaşık olarak 200 bine yakın bir çalışan mevcut bu bölgede. 19 organize sanayi bölgesinin tam ortasında olan üniversitemiz bu iş için oldukça uygun bir mekan ve zemin" dedi.

"Uluslararası üne sahip bir üniversite ile aşı çalışmaları bağlantımız var"

Üniversitenin aşı çalışmalarında uluslararası üne sahip bir üniversite ile birlikte çalıştığını ifade eden Arslan, "Hem tedaviye yönelik, hem tanıya yönelik de çalışmalar yapılmakta. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile ilaç hammadde üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanında tanı kitlerinin daha hassas daha kısa sürede tanı kiti üretimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu aynı zamanda bizim sanayicilerimizle beraber yaptığımız bir çalışma. Artı üniversitemizde antikor tedavisini destekleyici, antikor benim çok da bilgim olmayan bir konu olmasına rağmen, ama antikor bankaları üreterek bir defada beş-altı belki daha fazla kişiyi aynı anda tedavi edebilme yönünde çeşitli yöntemler metotlar geliştirilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında uluslararası üne sahip bir üniversite ile aşı çalışmaları konusunda bir bağlantımız var. Uygun bir ortam olursa o aşı çalışmasında Gebze Teknik Üniversitesi ortak olacaktır.

"İhracat rakamlarında düşüş bekliyoruz"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise, "Mart ayının ortasından bu yana bir çok fabrikamız bizde ki verilere göre yüzde 30 civarında ki fabrikamız çalışmıyordu. Bu son günlerde yeni yeni çalışmaya başladılar. Bunun bir kısmı tedarik ettikleri ara malların gelmeyişinden ötürü çalışamayanlar vardı. Talep daralmasından ötürü çalışamayanlar vardı. Bir de hastalık yani pozitif vakaların görülmesinden ötürü sıkıntılar vardı. Dolayısıyla bunların hepsini çözmek adına bir adım atmış olduk. Buradaki amacımız hem insanımız hastalanmasın, zarar görmesin hem de üretimimiz aksamasın sebebiyle bir çalışma yapıyoruz. Dün ihracat rakamları malum açıklandı. Kocaeli rakamları ayın 10'u gibi açıklanacak. Bizim ilimizde de önemli bir seviyede düşüş bekliyoruz. Bir an önce bunu geri getirebilmek için çabaların bir parçası bu" dedi.

"Ankara, Bursa ve İstanbul'da da kurulacak"

Tarama Merkezi'nin farklı illerde de kurulacağını söyleyen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, "Bizim buradaki hedefimiz öncelikle yaklaşık günde 5 bin test idi. Ama tabi ki bu farklı organize sanayi bölgelerinin sürece dahil olmasıyla günlük 10 bin teste kadar çıkartmayı hedefliyoruz. Bu bir sadece pilot uygulama. Bunun dışında biz şuanda Ankara'da, Bursa'da sonra İstanbul'un farklı noktalarında benzer merkezlerin kurulması için çalışmayı başlatmış durumdayız. Sadece burada bu işlemin nasıl gittiğini, sonrasında personelin nasıl bir reaksiyonv erdiğini, patronların buna nasıl bir reaksiyon veridğini, sonrasında pozitif çıkan kişilerin nasıl tedavi edildiğinin bir pilot uygulaması olacak. İnşallah bunu başarıyla atlatırsak önümüzdeki haftalarda diğer merkzlerimizi de hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"28 kişi pozitif çıktı, tedavilerine başlandı"

Toplantının sonunda soruları yanıtlayan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, "Son rakamlar elimde olmamakla birlikte yaklaşık 5 bin test yapıldı geçen hafta. ve pozitif oranı 28 tane pozitif çıktı. ve biz bu pozitiflerin hiç birisinin semptomu yoktu. 28 kişiyi biz hemen İl Sağlık Müdürlüğü'müze bildirdik. Öncelikle iş ortamından izole edildiler. Sonrasında tedavileri başlandı. ve yakın çevresi yani hem aile ortamı hem de iş ortamında ki yakın çevresindeki örnekler alındı ve ilgili testler yapılmaya başlandı" şeklinde konuştu.

"İş adamlarına kişi başı 30 TL maliyeti var"

Tarama testlerinin maliyetiyle ilgili soruyu yanıtlayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise, "Sağlık Bakanlığımız 20 tane 3'erli ekip düşündüğünüz zaman 40-50 kişinin oluşabilmesi için imkanları olmadığını dile getirdiler. İl ile görüştük. En doğrusunun bu hizmeti dışarıdan alınması yani hizmet alımı ile yapılmasına karar verdik. Fiyat topladık. Bölgemizdeki bir OSB'mizde çalışan bir firmamız bize en düşük fiyatı verdi. Onunla yürüyoruz. Şuandaki fiyatımız iki tarafta da İzmit'te de Gebze tarafında da 30 TL kişi başı bir maliyeti var. İş adamına sanayicimize maliyetimiz bu kadar. Belki normal Ayhan Zeytinoğlu olarak ben gitsem satın alsam bin liralık bir hizmet. Biz bunu şuanda 30 liraya kadar çekebilmiş olduk" ifadelerini kullandı.

OSB'lerde yapılan taramalarda 28 işçinin test sonucu pozitif çıktı

İstanbul, Ankara, Pilot, OSB, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:05 Kaynak: İHA


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