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OSB'lerdeki mesleki eğitime ilgi artıyor - Son Dakika

OSB'lerdeki mesleki eğitime ilgi artıyor

18.08.2021 11:37
OSB'lerdeki mesleki eğitime ilgi artıyor, System.String[]

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgeleri içerisinde sanayiye nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin sayısının 77'ye ulaştığını, öğrenci sayısının ise 60 bini geçtiğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgeleri içerisinde sanayiye nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin sayısının 77'ye ulaştığını, öğrenci sayısının ise 60 bini geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik liselere ilgi her geçen yıl artıyor. OSB'lerdeki mesleki ve teknik eğitime artan ilginin son derece memnuniyet verici olduğunun altını çizen Kütükcü, "Hedefimiz, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu niteliksel dönüşümü, OSB'lerimizdeki meslek liselerinde yetişen bu gençlerimizle birlikte başarmak" dedi.

Kütükcü açıklamasında, organize sanayi bölgelerinin sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirmek için çok ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Gerek teorik ve pratik eğitime gerekse fiziki alt yapıya yapılan bu yatırımların hepsinin ortak amacı, gençlerimizin üreten nesiller olarak yetişmesine katkı sağlamak. Şu anda Türk sanayisinin en önemli ihtiyacı, üretimde katma değeri artıracak niteliksel bir dönüşüm hamlesi yapmak. İnşallah bu niteliksel dönüşümü, OSB'lerimizdeki meslek liselerinde yetişen hem teoride hem de pratikte iyi eğitim almış gençlerimizle birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

47 alan ve 105 dalda eğitim

Mesleki eğitimin sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde istihdam piyasasının en önemli faktörü olduğunu vurgulayan Kütükcü, "Organize sanayi bölgelerimiz, mesleki eğitim konusunda elini taşın altına koyarak, istihdam odaklı, sanayinin ve üretimin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirmeye yoğunlaşmış durumda. Şu anda organize sanayi bölgelerimizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizin sayısı 77'ye, öğrenci sayısı ise 61 bin 172'ye ulaştı. Bu öğrencilerimiz toplamda 3 bin 698 öğretmen, 2 bin 556 derslik ve bin 50 atölyede elektrik-elektronik teknolojisinden endüstriyel otomasyon teknolojilerine, makine ve tasarım teknolojilerinden bilişim teknolojilerine kadar 47 alan ve 105 dalda eğitim alıyorlar. Yine OSB'lerimizdeki bu meslek liselerinin pek çoğunda öğrencilerimize burs, yurt, staj ve iş garantisi gibi imkanlar sunularak, öğrencilerin sadece eğitimlerine odaklanması destekleniyor" dedi.

En yüksek ilgi elektrik-elektronik teknolojisine

OSB'lerdeki meslek liselerinde en fazla ilgi gören ilk 5 alanla ilgili de bilgi veren Kütükcü, en yüksek ilgiyi elektrik-elektronik teknolojisi alanının gördüğünü aktararak, "Toplam öğrencimizin yüzde 30'u Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim alıyor. Ardından Makine ve Tasarımı Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri ve Kimya Teknolojisi alanları geliyor. Bu alanların tamamı, sanayicilerimizin, iş dünyamızın ihtiyaçları doğrultusunda açılan ve öğrencilerimizin de yoğun ilgi gösterdiği alanlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

OSB'lerdeki mesleki eğitime ilgi artıyor
OSB'lerdeki mesleki eğitime ilgi artıyor
OSB'lerdeki mesleki eğitime ilgi artıyor
OSB'lerdeki mesleki eğitime ilgi artıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB'lerdeki mesleki eğitime ilgi artıyor - Son Dakika Ekonomi


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