OSB'lerdeki şirketlere Danıştay'dan müjde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OSB'lerdeki şirketlere Danıştay'dan müjde - Son Dakika Ekonomi

OSB'lerdeki şirketlere Danıştay'dan müjde

6 saat önce

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firmalara Danıştay 9. Dairesi'nden müjde geldti.

OSB'lerdeki şirketlere Danıştay'dan müjde, System.String[]

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firmalara Danıştay 9. Dairesi'nden müjde geldti. Danıştay, belediyelerin OSB'lerdeki firmalardan reklam tabelası ve ilan vergisi tahsil edemeyeceğine hükmetti. Kararla birlikte OSB yönetimleri, şirketlere resmi yazı göndererek reklam ve ilan vergilerinin belediyelere değil OSB yönetimlerine ödenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.


Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirket sahibi, Büyükşehir Belediye'sinin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin olarak tahakkuk ettirilen ilan ve reklam vergisi, katma değer vergisi dahil tahsis ücreti ile gecikme zammının istemesiyle şok yaşadı. Belediyenin bu taleplerinin yasaya aykırı olduğunu ileri süren şirket sahibi, konuyu 2. Vergi Mahkemesi'ne taşıdı. Mevcut yasalarda vergi gelirlerinin OSB yönetimlerince tahsil edileceği yönünde bir düzenleme olmadığına dikkat çeken Mahkeme, davayı reddetti. Gerekçeli kararda; "Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan OSB'lerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklam vergileri Büyükşehir Belediyesi'nce tahsil edileceğinden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir." denildi. Karara Danıştay Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Danıştay 9. Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.


OSB'lerdeki işletmelerin ilan ve reklam tabelalarıyla alakalı çıkan verginin belediyelere değil OSB yönetimlerine ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Kararda; "4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 'Gelirler' başlıklı 12. maddesinde Organize Sanayi Bölgesi'nin gelirleri arasında ilan ve reklam gelirlerine de yer verilmiştir. Olayda, OSB'de yer alan ışıklı ve ışıksız reklam tabelaları, davalı belediyenin yetki alanı içinde bulunmadığından, yetkisiz idarece tesis edilen dava konusu işlemde ve davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; Danıştay Başsavcılığı'nın kanun yararına temyiz isteminin kabulüne, mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.


Öte yandan kararın ardından OSB yönetimleri, üye şirketlere bir yazı göndererek reklam tabela ve ilan vergilerinin belediyeye ödenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.


Bursa'daki bazı OSB yönetimlerinin de üyelerine gönderdiği yazılarda; "Son günlerde OSB'de bulunan üyelerimizden işyerlerindeki ilan ve reklam panolarına ait verginin belediye tarafından tahsil edilmeye çalışıldığına dair şikayetler gelmektedir. Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay 9. Dairesi'nin kararıyla; OSB'de bulunan işyerlerinin astığı her türlü ilan ve reklam materyali (tabela, pano gibi) nedeniyle doğan ilan ve reklam vergisinin alınması hususunda ilgili büyükşehir belediyesinin yetkisinin bulunmadığı, sözü edilen ilan ve reklam gelirlerinin ilgili mevzuat gereğince OSB'ye tahsis edildiğine karar verilmiştir. Buna göre, organize sanayi bölgelerinde yer alan iş yerlerinde asılan her türlü tabela ve panolar nedeniyle Belediyeler tarafından ilan ve reklam vergisi tahsil edilemeyecek, ilan ve reklam gelirleri ilgili Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından kendi mevzuatları çerçevesinde tahsil edilmeye devam edilecektir." ifadeleri yer alıyor. - BURSA

Organize Sanayi Bölgesi, Danıştay, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 10:25 Kaynak: İHA


Son Dakika

Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek         
16:35
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek         
16:35
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı         
16:08
Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu         
16:03
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem         
15:57
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı         
15:36
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz         
15:35
Gecekondu milyoneri Dev Patel, doğum gününü sevgilisiyle parkta sarmaş dolaş kutladı Gecekondu milyoneri Dev Patel, doğum gününü sevgilisiyle parkta sarmaş dolaş kutladı         
15:24
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor         
15:23
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı         
15:20
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi         
15:11
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi         
15:09
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi         
15:06
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi         
14:59
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi         
14:53
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı         
14:34
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi         
14:32
Sivas'ta ortaya çıkan etçil Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti         
14:23
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı         
14:05
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti         
14:00
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi         
13:38
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı         
13:23
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim         
13:19
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı         
13:05
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı         
13:03
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti         
13:00
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı         
12:55
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık         
12:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 17:08:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OSB'lerdeki şirketlere Danıştay'dan müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]