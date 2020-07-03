OSB'lere ilişkin düzenlemeler sanayiciyi sevindirdi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Organize sanayi bölgelerine (OSB) yönelik düzenlemeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapasite düşüşleri yaşayan OSB'lerdeki toparlanma sürecini destekleyecek." ifadesini kullandı.

Kütükcü, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile OSB'lere yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından OSB'ler adına talep ettikleri konuların söz konusu değişiklikle hayata geçtiğine işaret eden Kütükcü, Kovid-19 salgını nedeniyle yatırımlarda yaşanan gecikmelerden dolayı süre uzatım imkanı tanındığını belirtti.

Kütükcü, düzenlemeyle yatırımcıların, kaynaklarını gayrimenkul, inşaat yerine, üretim ve işletme süreçlerine tahsis edebilmesi için OSB içinde üst yapılı veya üst yapısız sanayi alanlarına, kiralama ile üst hakkı gibi alternatif yöntemlerle ulaşmasının sağlandığını aktardı. Kütükcü ayrıca özellikle yabancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu koşullarda sanayi üretim alanlarını geliştirerek yabancı sermayeyi ülkeye çekmenin amaçlandığına dikkati çekti.

OSB ve OSBÜK genel kurullarına ilişkin de düzenleme yapıldığına değinen Kütükcü, "Organize sanayi bölgelerine yönelik düzenlemeler, Kovid-19 salgını sürecinde kapasite düşüşleri yaşayan OSB'lerdeki toparlanma sürecini destekleyecek. OSB tüzel kişiliklerini ve OSB'lerimizde üretim yapan 35 binin üzerindeki işletmemizi rahatlatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kütükcü, EPDK kararıyla, OSB'lerde tüketim için belirlenen sistem kullanım bedellerinde indirime gidildiğini anımsatarak düzenlemenin sanayicilerin enerji maliyetlerindeki ağır yükünü hafifleteceğini vurguladı.

OSBÜK Başkanı Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.