OSB'lere 'pandemi' morali - Son Dakika

OSB'lere 'pandemi' morali

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lere yönelik Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle ilgili düzenlemelerin pandemi sürecinde kapasite düşüşleri yaşayan OSB'lerdeki toparlanma sürecini destekleyeceğini söyledi.

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lere yönelik Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle ilgili düzenlemelerin pandemi sürecinde kapasite düşüşleri yaşayan OSB'lerdeki toparlanma sürecini destekleyeceğini söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan, 'OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ve yeni 'EPDK kararları' ile organize sanayi bölgelerinde önemli değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelere göre OSB'lerde faiz desteği için asgari yatırım tutarı şartı kaldırıldı, yatırıma başlama süresi 2 yıla çıkarıldı, OSB'lerde TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedelleri üzerinde yüzde 76'yı bulan indirimler yapıldı.

Halil Altıntop, Bayer Münih'in U16 takımının yardımcı antrenörü oldu
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı düzenlemeyi değerlendiren Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, düzenlemelerin pandemi sürecinde kapasite düşüşleri yaşayan OSB'lerdeki toparlanma sürecini destekleyeceğini söyledi. Kütükcü, düzenlemeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e teşekkür etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçen düzenlemelerin OSBÜK'ün taleplerini kapsadığını vurgulayan Kütükcü,"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan OSB'lerimiz adına talep ettiğimiz pek çok değişiklik bu yönetmelik değişikliği ile hayata geçmiş oldu. Yeni OSB uygulama yönetmeliği, Covid-19 salgını dolayısıyla yatırımlarda yaşanan gecikmelerden dolayı, yatırımcıya OSB yönetimi ve bakanlık tarafından ek süre uzatımı verilmesine imkan tanıyor. OSB yönetim kurulu, yapı ruhsatı alamayan yatırımcılara ilave 6 ay süre verebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise, OSB yönetim kurulu tarafından verilen ilave süreler içinde de yatırımını tamamlayamayanlara bir yıl ilave ek süreye ek olarak, bir yıl daha süre verebilecek" şeklinde konuştu.

Kütükcü, "Yeni düzenlemeyle birlikte, OSB'lerin bakanlıktan izin alarak kuracakları anonim şirketlerin, OSB içindeki parsellerin üst yapılı/üst yapısız alım, satım, kiralama ve üst hakkı tesis edilmesi işlemlerini gerçekleştirebilmesine imkan tanındı. Bu düzenlemeyle yatırımcıların kaynaklarını gayrimenkul ve inşaat yerine, üretim ve işletme süreçlerine tahsis edebilmesi için OSB içinde üst yapılı veya üst yapısız sanayi alanlarına kiralama ve üst hakkı gibi alternatif yöntemlerle ulaşmasını sağlamak, özellikle yabancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu koşullarda sanayi üretim alanlarını geliştirerek yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amaçlanıyor. Ayrıca COVID-19 salgını dolayısıyla OSB ve OSBÜK genel kurulları ertelendiğinden, genel kurulların yılın ilk 6 ayı içinde düzenlenmesine ilişkin hükümler, toplantıların yıl içinde herhangi bir zamanda yapılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. OSB tüzel kişiliklerini ve OSB'lerimizde üretim yapan 35 binin üzerindeki işletmemizi rahatlatacak tüm bu düzenlemeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a camiamız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni EPDK kararlarına da değinen Kütükcü, şunları söyledi:

"EPDK, OSBÜK olarak bizim de taleplerimiz arasında yer alan TEİAŞ sistem kullanım ve işletim bedelleri üzerinde düzenleme yaptı. Resmi Gazetede yayımlanan yeni EPDK kararlarına göre, OSB'lerimizde tüketim için belirlenen sistem kullanım bedellerinde bütün tarife bölgeleri için yüzde 13, sistem işletim bedelleri için ise yine bütün tarife bölgelerinde yüzde 76 indirime gidildi. Sanayicimizin enerji maliyetlerindeki ağır yükünü hafifletecek bu düzenleme için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve EPDK'ya teşekkür ediyorum" dedi.


Türkiye Elektrik İletim AŞ, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSB'lere 'pandemi' morali - Son Dakika

Son Dakika

16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
21:28
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
21:12
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
18:03
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 22:46:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OSB'lere 'pandemi' morali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]