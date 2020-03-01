OSB'lerin çatıları güneş panelleriyle donatılsın önerisi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, hazırladıkları projenin hayata geçirilmesi durumunda fabrikaların kendi elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

Bahar, yaptığı açıklamada, üç yıl süren bir çalışma neticesinde hazırladıkları "Çatılara Özgürlük Projesi"yle, Türkiye'deki organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların çatılarının güneş panelleriyle donatılmasını istediklerini söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi için öncelikle çatıları fabrikalardan ayıracak bir kanun çıkarılması gerektiğine değinen Bahar, böylelikle çatıların özgürleşeceğini, daha değerli hale geleceğini vurguladı.

Bankaların da çatı üzerine yapılacak yatırımı ayrı değerlendirmesinin önemli olduğunu anlatan Bahar, ikinci adım olarak ise bankaların, çatıların üzerine yapılacak olan teçhizatı ipotek alarak kredilendirmesini istediklerini dile getirdi.

Fabrikalar kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak

Üçüncü olarak da OSB'lerin, güneş enerjisiyle üretilen elektrikten gelen paranın bankaya ödenmesi için garantör olması gerektiğini aktaran Bahar, şöyle konuştu:

"Son olarak ise bankaların panelleri ipotek almak suretiyle vermiş oldukları paranın kredisini verirken sanayicinin mevcut kredibilitesini etkilemeden bu parayı vermesini arzu ediyoruz. İşte bu dört maddeyi yan yana getirmemiz gerek. İşte o zaman ithal ettiğimiz enerjinin bağımsız şekilde kazandırılması gerçekleşmiş oluyor. O zaman projenin yapılabilirliği artar ve tüm OSB'lerin çatılarının panel olduğunu görebiliriz. Projenin hayata geçirilmesiyle fabrikalar kendi elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. 7 milyon metrekarelik alandaki 267 fabrikamızın çatıları güneş panelleriyle kaplandığı zaman, dışarıdan elektrik alımına ihtiyaç olmadan kendi ürettiği enerjiyle üretimine devam edebiliyor. Antalya OSB olarak yıllık 420 milyon kilowatt saat elektrik tüketiyoruz. Proje hayata geçerse güneş panelleriyle biz bunu üretebileceğiz."

Bahar, fabrika çatılarının güneş enerji panelleriyle kaplandığında, fabrikanın üretimi durdurması halinde bile gerekli çalışmaların yapılmasıyla çatının elektrik üretimine devam edeceğini kaydetti.