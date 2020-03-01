OSB'lerin çatıları güneş panelleriyle donatılsın önerisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OSB'lerin çatıları güneş panelleriyle donatılsın önerisi - Son Dakika Ekonomi

OSB'lerin çatıları güneş panelleriyle donatılsın önerisi

6 saat önce

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, hazırladıkları projenin hayata geçirilmesi durumunda fabrikaların kendi elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

OSB'lerin çatıları güneş panelleriyle donatılsın önerisi, System.String[]

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, hazırladıkları projenin hayata geçirilmesi durumunda fabrikaların kendi elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

Bahar, yaptığı açıklamada, üç yıl süren bir çalışma neticesinde hazırladıkları "Çatılara Özgürlük Projesi"yle, Türkiye'deki organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların çatılarının güneş panelleriyle donatılmasını istediklerini söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi için öncelikle çatıları fabrikalardan ayıracak bir kanun çıkarılması gerektiğine değinen Bahar, böylelikle çatıların özgürleşeceğini, daha değerli hale geleceğini vurguladı.

Bankaların da çatı üzerine yapılacak yatırımı ayrı değerlendirmesinin önemli olduğunu anlatan Bahar, ikinci adım olarak ise bankaların, çatıların üzerine yapılacak olan teçhizatı ipotek alarak kredilendirmesini istediklerini dile getirdi.

Fabrikalar kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak

Üçüncü olarak da OSB'lerin, güneş enerjisiyle üretilen elektrikten gelen paranın bankaya ödenmesi için garantör olması gerektiğini aktaran Bahar, şöyle konuştu:

"Son olarak ise bankaların panelleri ipotek almak suretiyle vermiş oldukları paranın kredisini verirken sanayicinin mevcut kredibilitesini etkilemeden bu parayı vermesini arzu ediyoruz. İşte bu dört maddeyi yan yana getirmemiz gerek. İşte o zaman ithal ettiğimiz enerjinin bağımsız şekilde kazandırılması gerçekleşmiş oluyor. O zaman projenin yapılabilirliği artar ve tüm OSB'lerin çatılarının panel olduğunu görebiliriz. Projenin hayata geçirilmesiyle fabrikalar kendi elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. 7 milyon metrekarelik alandaki 267 fabrikamızın çatıları güneş panelleriyle kaplandığı zaman, dışarıdan elektrik alımına ihtiyaç olmadan kendi ürettiği enerjiyle üretimine devam edebiliyor. Antalya OSB olarak yıllık 420 milyon kilowatt saat elektrik tüketiyoruz. Proje hayata geçerse güneş panelleriyle biz bunu üretebileceğiz."

Bahar, fabrika çatılarının güneş enerji panelleriyle kaplandığında, fabrikanın üretimi durdurması halinde bile gerekli çalışmaların yapılmasıyla çatının elektrik üretimine devam edeceğini kaydetti.

Antalya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini 16 Mart'a kadar durdurdu
Türkiye ile Çin arasında 5 yılda 126 milyar dolarlık ticaret yapıldı Amasya'da üretilen antibakteriyel tulumlar Çin'e gönderiliyor Fındık için sigorta başvuru süresi 10 Mart'ta sona eriyor

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 19:44:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OSB'lerin çatıları güneş panelleriyle donatılsın önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]