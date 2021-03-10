OSB'lerin genel durumu değerlendirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında yapılan toplantıda, Organize Sanayi Bölgeleri'nin genel durumu ve yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, Merkez OSB'de devam eden genişleme çalışmalarında gelinen son durum konuşuldu. Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, sağlam temeller üzerine kurulan OSB'lerin ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin ekonomik yapılarının gelişmesinde önemli görevler üstlendiğine dikkat çekti. Vali Çiçek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ekonominin canlandırılması ve gelişmesinin ancak sistemli ve planlı bir ekonominin hayata geçirilmesi ile mümkün olacağı kanaatindeyim. Yatırımlar hareketlenip, nitelikli iş gücü istihdamı artarsa, yerel ve bölgesel kalkınmamız o derecede gelişir. Biz Afyonkarahisar'da tüm OSB'lerin gelişmesini, daha fazla yatırımcı almasını, yeni iş olanakları ile daha fazla insanımıza AŞ ve ekmek olmasını istiyoruz. Yaşanan pek çok toplumsal olayların perde arkasında ne yazık ki işsizlik ve maddi sıkıntılar yatıyor. Bizlerin bu konuda elimizi daha fazla taşın altına koyması ve hem şehrimize kalkınma noktasında fayda sağlaması hem de vatandaşlarımıza yeni iş olanakları oluşturması gerekiyor. Ben bu şehrin Valisi olarak yapabileceğim her konuda sizlere yardımcı olmaya hazırım. El ele vererek bu şehri OSB'ler noktasında en başarı iller arasına taşıyalım."

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR