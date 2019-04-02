Son Dakika Haberleri: Osb Müdürü Uzun'dan Kaymakam Koşal'a Ziyaret

Osb Müdürü Uzun'dan Kaymakam Koşal'a Ziyaret

16 dakika önce

Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ali İhsan Uzun, Kavak Kaymakamı Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Osb Müdürü Uzun'dan Kaymakam Koşal'a Ziyaret, System.String[]
Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ali İhsan Uzun, Kavak Kaymakamı Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Uzun ziyaretinde, Kaymakam Koşal'a OSB, iş yerleri ve yeni kurulan 100. Yıl Hatıra Ormanı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kavak Organize Sanayi Bölgesi mevkindeki 13 bin 500 metrekarelik araziye dikilen 1919 fidanın bakımını üstlendiklerini belirten Uzun, "Kavak Kaymakamlığı ve Orman İşletme Şefliği işbirliğinde diktiğimiz fidanların rüzgar veya herhangi bir durum karşısında etkilenmemesi için her fidana bir koruma çıtası çaktık. Yine etrafını kazık ve tel ile çevirerek koruma altına alacağız." diye konuştu.

Uzun'a teşekkür eden Kaymakam Koşal, fidanın dikimi kadar bakımının da önemli olduğuna dikkat çekerek, fidanların yağışsız geçen kurak günlerde sulanması ile diplerindeki yabani otların da temizlenmesi gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:00 Kaynak: AA

Ali ihsan, Organize Sanayi Bölgesi, Kavak, OSB, Güncel
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