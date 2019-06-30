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OSB müteşebbis heyet toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi

8 dakika önce

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

OSB müteşebbis heyet toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi, System.String[]
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, OSB Müdürü Murat Türkoğlu ve yatırımcılar katıldı.

OSB Müdürü Murat Türkoğlu'nun altyapı çalışmaları ve parsel tahsisi hakkında yatırımcıları bilgilendirmesiyle başlayan toplantı katılımcıların ilgili konularda görüş ve önerilerini paylaşmalarıyla devam etti.

Toplantı Vali Pehlivan'ın tespit ve değerlendirmeleri ile parsel tahsisine ilişkin kararların alınmasıyla sona erdi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
Türkoğlu, Hamza Pehlivan, Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel
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