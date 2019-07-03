Son Dakika Haberleri: OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı
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OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı

52 dakika önce

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi, Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi, Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, Organize Sanayi Bölgesinin içerisinde barındırdığı işletmelerle Kırşehir ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağladığını söyledi.

OSB'ye yapılan yatırımları önemsediklerini ve takip ettiklerini belirten Vali İbrahim Akın, "Devletimizin sağladığı bütün imkanları en iyi şekilde değerlendirerek Kırşehir Organize Sanayi Bölgemizi daha iyi hale getirme gayretindeyiz. Kırşehir, güçlü bir sanayi ile daha kalkınabilir bir hale gelir. Kırşehir OSB de ihracat ile hem ülke hem de ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu sebepten, iş adamlarımızla sürekli bir araya gelerek görüşlerini dinliyor, fikir alış-verişi yapıyoruz." dedi.

Toplantıya; Vali Akın'ın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Türkmenoğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ile iş adamları da katıldı. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesi, Kırşehir, OSB, Güncel
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