OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti olağan toplantısı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.
Organize Sanayi Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:35 Kaynak: İHA
Müteşebbis heyeti olağan toplantısı Kilis
Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyeti olağan toplantısına Vali Recep Soytürk Başkanlık etti.
Toplantıya Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis OSB
Başkanı Mahir Can ile OSB Yönetimi ile Sanayici ve iş adamları katıldı. Toplantıda OSB'nin faaliyetleri masaya yatırıldığı gündemdeki konuların ele alındığı bildirildi. - KİLİS
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