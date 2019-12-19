OSB MYO yeni binasında eğitimde - Son Dakika
Son Dakika Güncel OSB MYO yeni binasında eğitimde - Son Dakika

OSB MYO yeni binasında eğitimde

6 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu yeni binasında eğitime başladı.

OSB MYO yeni binasında eğitimde, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu yeni binasında eğitime başladı.


Malatya 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz günlerde eğitime başlayan Malatya İnönü Üniversitesi OSB MYO Müdürü Cemal Koyunoğlu'nu, hemşehrileri ziyaret ederek, hem okulun hem de müdürlük görevinin hayırlı olması temennilerini ilettiler. Tecde Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali ipek ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Cemal Koyunoğlu, hem rektör danışmanlığının hem de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevi sürdürdüğünü dile getirdi.


2019-2020 eğitim öğretim yılı başında İstasyon Virajındaki Malatya Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bölümleri eğitime başlayan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, yeni binaya geçtiler.


Okul hakkında bilgi aktaran Koyunoğlu, Türkiye'da 9 il'de bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu'nun bir tanesinin de Malatya'da açılmasının önemini anlattı.


OSB MYO'nun Atölye Blok'unda 9 atölye, 13 laboratuvardan oluştuğu, 3 bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip olduğu, 27 derslik, 2 teknik resim salonu, 6 bilgisayar laboratuvarı olmak üzere 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğu belirtildi. İdari Blok'un 160 kişilik konferans salonu, 1 toplantı salonu, 12 idari ofis, 10 teknik personel ofisi, 47 akademik personel ofisi olmak üzere 3 bin metrekarelik alana sahip olduğu, Sosyal Hizmetler Blok'unun da mutfak, kafeterya, kütüphane, mescit ve yemekhane olmak üzere bin 600 metrekarelik alana sahip olduğu kaydedildi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:14 Kaynak: İHA
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