Son Dakika Haberleri: Osb'nin Altyapı Çalışmaları Başladı

Osb'nin Altyapı Çalışmaları Başladı

23 dakika önce

Şereflikoçhisar ilçesinde yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı çalışmaları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının destekleriyle başladı.

Osb'nin Altyapı Çalışmaları Başladı, System.String[]
Şereflikoçhisar ilçesinde yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı çalışmaları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının destekleriyle başladı.

AK Parti İlçe Başkanı Erkan Seyhan, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cafer Tayyar Altuğ, Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Memiş Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi Şereflikoçhisar Bölge Şefi Kazım Gök ve ASKİ Şereflikoçhisar Bölge Sorumlusu Mevlüt Saydam, Organize Sanayi Bölgesinde çalışmaları inceledi.

Çelik, ilçenin kalkınması için OSB başta olmak üzere tarım ve hayvancılık, kültür ve turizmle ilgili çalışmalarının olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cafer Tayyar Altuğ'un meclise verdiği önergenin kabul edilmesiyle organize sanayi bölgesinde altyapıyla ilgili çalışmaların başladığını ifade eden Çelik, bu çalışmaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

AK Parti İlçe Başkanı Erkan Seyhan da OSB'nin Şereflikoçhisar'a kazandırılmasının ilçe için büyük bir önem taşıdığını aktardı.

OSB'yi yatırımcılar açısından daha cazip hale getirmek için altyapı masraflarının azaltılması gerektiğine dikkati çeken Seyhan, şu anda OSB'de hızlı bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:14 Kaynak: AA

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