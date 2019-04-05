Son Dakika Haberleri: Osb'nin Yeni Yönetiminden Etso'ya Ziyaret

Osb'nin Yeni Yönetiminden Etso'ya Ziyaret

1 saat önce

Erzurum'daki 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve beraberindekiler, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i makamında ziyaret etti.

Osb'nin Yeni Yönetiminden Etso'ya Ziyaret, System.String[]
Erzurum'daki 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve beraberindekiler, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i makamında ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yücelik, 2 Nisan'daki seçimle OSB Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Urkuç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette kentin genel ekonomik durumu ve bölgedeki yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yücelik'in, Urkuç ve ekibini tebrik ederek, Erzurum'un her anlamda layık olduğu yere gelmesi için herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Yücelik, şunları kaydetti:

"1. OSB'nin genç ve dinamik yönetimi, gelecek için büyük ümit vaat ediyor. ETSO, Erzurum'un faydası için çaba gösteren bütün kurumlarla olduğu gibi 1. OSB ile yakın temas halinde olacak ve sanayici ile üreticinin önündeki her türlü engeli aşmak için birlikte hareket edecek. Şehrimizi kendi dinamikleriyle kalkındırmayı, güçlendirmeyi başarmalıyız."

Urkuç ise OSB seçimlerinde kendisine ve ekibine güvenen sanayici ve iş adamlarına teşekkür etti.

Şimdiye kadar 1. OSB'de yapılan hizmetlere yenilerini eklemek ve şehrin ekonomisine katkı sağlayan bölgedeki işletmelerin ihtiyaçlarına çözüm bulmak için üstlendikleri görevi layıkıyla yapmaya çalışacaklarını aktaran Urkuç, "OSB'de ihracat ağırlıklı üretim yapmaya ve şehrin ihracatına katkı sunmaya çaba göstereceğiz. Bu konuda ETSO'dan da gerekli desteği göreceğimizden eminiz." diye kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:02 Kaynak: AA

Lütfü Yücelik, Erzurum, OSB, Güncel
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