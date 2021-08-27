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OSB rezerv alanları yeni yatırımcılar için hazırlanıyor - Son Dakika

OSB rezerv alanları yeni yatırımcılar için hazırlanıyor

27.08.2021 12:12
OSB rezerv alanları yeni yatırımcılar için hazırlanıyor, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün ile Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni (EOSB) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile görüştüler.

Gerçekleşen ziyarette ilişkin konuşan MÜSİAD Deniz Şube Başkanı Mehmet Akgün, güçlü bir sanayi yapısına sahip olan Eskişehir'i yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade ederek "Eskişehir'de ve OSB'de çok güçlü bir sanayi altyapısı var. Başta havacılık ve beyaz eşya sanayii olmak üzere birçok sektörde önemli oranda ihracat gerçekleştiriyorsunuz. Eskişehir sanayisi yükse katma değer üreten bir ilimiz.Eskişehir OSB yönetiminin son yıllarda gerçekleştirdiği birbirinden önemli yatırımları burada yerinde görme imkanına kavuştuk. Gerçekten çok önemli yatırımlar yapılıyor ve Eskişehir OSB'ye de ciddi bir yatırım akışı olduğunu görüyoruz" dedi. Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman ise iş birliği vurgusu yaparak "MÜSİAD olarak her iki kurum arasında ortaklaşa çalışmalarımızı arttırmak arzusundayız. Eskişehir OSB'nin daha da gelişmesi ve yeni yatırımlar alması konusunda iş birliğine her zaman hazırız" ifadelerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'de OSB'nin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ile OSB tarafından gerçekleştirilen yatırımlar konusunda MÜSİAD heyetine bilgiler verdi. Başkan Küpeli, bölgede 777 sanayi tesisinin bulunduğunu ve sayılarını artırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyerek, "Eskişehir OSB, ülkemizin en büyük 2. organize sanayi bölgesi. 2030 yılı hedeflerimize koşar adım hızla gidiyoruz. Pandemiyi kriz dönemini fırsata çevirdik ve şehrimize ve OSB'ye çok sayıda yeni yatırımcı kazandırdık. Bölgemizde 777 sanayi tesisi bulunuyor. Bunlardan 566 tanesi fiilen üretimde, kalan 21 tanesi inşaat halinde, diğer 190 tanesi ise proje aşamasındadır. 2 yıl içinde Eskişehir OSB'de üretime geçecek sanayi tesisi sayısı 211. Bu çok büyük bir rakam ve yaklaşık 10 bin kişiye yeni iş kapısı demek. Ayrıca en son 2. KOBİ-OSB'yi hayata geçirdik ve 566 bin metrekarelik alanda 142 firmaya yer tahsislerini gerçekleştirdik. Kısa sürede burada fabrikaların ve tesislerin yükselmeye başlayacak. Yepyeni bir OSB'yi daha Eskişehir sanayisine kazandırdık. İmişehir'deki OSB 1. Gelişme Bölgesinin yaklaşık yüzde 60'lık kısmı yatırımcılarla doldu. Muhtemelen bu yıl sonunda ya da gelecek yıl ortasına kadar 1. Gelişme Bölgesinin tamamı yatırımcılara tahsis edilmiş olacak. OSB rezerv alanlarımızı yeni yatırımcılarımız için hazırlıyoruz. Bu konuda yoğun bir gayret gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar ve son zamanlarda Eskişehir'e olan yatırımcıların ilgisi de birçok ilimizin de dikkatini çekmiş durumda. Bunlar bizi memnun ediyor. Çalışma şevkimizi daha da arttırıyor" diye konuştu.

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak iş birliğini önemsediklerini belirterek, sanayicilere katkı sunma noktasında ülkemizin önemli iş çevreleriyle iş birliği yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirerek, Denizli ve Eskişehir illeri arasındaki sanayi ve ticaret alanında ortak iş birliğinin daha da geliştirilmesinin her iki şehire de önemli kazançlar sağlayacağını belirtti.

OSB rezerv alanları yeni yatırımcılar için hazırlanıyor

Mehmet Akgün, Hakan Duman, Eskişehir, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel OSB rezerv alanları yeni yatırımcılar için hazırlanıyor - Son Dakika


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