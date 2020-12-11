OSB Teknik Koleji, Ankara yolcusu

Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanacak olan Kalecik Belediyespor OSB Teknik Koleji maçı saat 16.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Karayolu ile Ankara 'ya giderek maç saatini beklemeye çekilen Kayseri ekibi, deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

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