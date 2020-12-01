OSB Teknik Koleji Antalya yolcusu
01.12.2020 09:25
OSB Teknik Koleji Kadın Voleybol takımı erteleme maçında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.
OSB Teknik Koleji Kadın Voleybol takımı erteleme maçında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.
Türkiye Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden OSB Teknik Kolejispor yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Bugün karayolu ile Antalya'ya gidecek olan kadın voleybolcular, son 3 haftadır koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen müsabakada Antalyaspor'a karşı mücadele verecek.
Son yapılan Koronavirüs testleri negatif çıkan OSB Teknik Koleji'spor voleybol takımı deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Yarın Antalya Spor Salonunda oynanacak olan Antalyaspor-OSB Teknik Koleji karşılaşması saat 13.00'de başlayacak. - KAYSERİ
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