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OSB Teknik Koleji Atletikspor'da liderlik sevinci

6 saat önce

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı dün sahasında ve taraftarı önünde oynadığı maçta Antakya Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi.

OSB Teknik Koleji Atletikspor'da liderlik sevinci, System.String[]

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı dün sahasında ve taraftarı önünde oynadığı maçta Antakya Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi.


Türkiye Voleybol Kadınlar 2.Lig 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 5.haftasında oynadığı maçta rakibi Antakya Belediyespor'u ilk sette 25-20, ikinci sette 25-13 ve üçüncü sette 25-19 sonuçla mağlup ederek 5'de 5 yaptı. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Mavi-Beyazlı takım 6.Grupta tek mağlubiyeti olmayan takım konumunda. Hem rakibi Antakya Belediyespor ligdeki ilk mağlubiyetini tattıran Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor hem de liderlik koltuğuna oturdu.


Kayseri Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Kasyeri oleybol İl Temsilcisi Halil Dicle alınan alınan galibiyet sonrası Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'lu oyuncuları ve teknik heyeti tek tek tebrik ederek, başarılar dilediler. - KAYSERİ

voleybol, Antakya, Kayseri, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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