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OSB Teknik Koleji atletizmde kupaları topladı
6 saat önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İller Arası Kros Kızlar A Gençler Müsabakaları Kayseri ayağı tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:42 Kaynak: İHA
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İller Arası Kros Kızlar A Gençler Müsabakaları Kayseri ayağı tamamlandı.
Müsabakalarda genç sporcular Türk gençliğine yakışır bir şekilde mücadele ederken OSB Teknik Koleji öğrencilerinden Duygu Sarıkaya bireyselde; Fatmanur Bıyık, Zehra Karaarslan, Cansu Sarıkaya, Fatma Nur Şener ve Yaren Yıldız ise takım olarak kros koşularını birincilikle tamamladı.
Genç sporcular "okulumuzu başarılı bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz, bundan sonraki süreçte de hedefimiz Türkiye şampiyonu olmaktır" dedi. - KAYSERİ
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