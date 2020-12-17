OSB Teknik Koleji erteleme maçını kaybetti

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji erteleme maçında evinde kaybetti.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji erteleme maçında evinde kaybetti. Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 7.haftasında evinde oynaması gereken ancak ertelenen pozitif vakalar nedeniyle ertelenen maçta Çukurova Belediyespor'u konuk etti. Evinde oynadığı maçta Çukurova Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında etkisiz kalan Kayseri ekibi, ilk seti 19-25 kaybetti. İkinci sette rakibine 20-25'lık sonuçla boyun eğen OSB Teknik Koleji son seti de 20-25 tamamlayarak müsabakayı 3-0 kaybetti. - KAYSERİ

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