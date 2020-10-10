OSB Teknik Koleji galibiyet hesabında
10.10.2020 16:18
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Bayan Voleybol takımı lige galibiyetle başlamak istiyor.
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Bayan Voleybol takımı lige galibiyetle başlamak istiyor.
Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Kolejispor yarın ilk maçına çıkacak. Yarın sahasında Bolu Belediyespor'u konuk edecek olan OSB Teknik Koleji Atletikspor iyi bir oyunla maçı kazanmak istiyor.
Son çalışmasını bugün gerçekleştirerek maç saatini beklemeye çekilecek olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Spor, galibiyete şartlandı. - KAYSERİ
Son Dakika Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı