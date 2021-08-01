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OSB Teknik Koleji'nin rakibi ve grubu belli oldu - Son Dakika

OSB Teknik Koleji'nin rakibi ve grubu belli oldu

01.08.2021 07:47
OSB Teknik Koleji'nin rakibi ve grubu belli oldu, System.String[]

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, 2021-2022 sezonunda B grubunda mücadele edecek.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, 2021-2022 sezonunda B grubunda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2021-2022 sezonunda Sigortashop Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele edecek olan Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nin rakipleri belli oldu.

Turuncu-Siyahlılar yeni sezonda B Grubu'nda İlbank, Kalecik Belediyespor Mektebi, TED Ankara Kolejliler, Vakıfbank, Büyükçekmece, Bahçelievler Belediyespor, Çukurova Belediyespor, Adam Voleybol, Merinos, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Nevşehir Belediyespor takımları ile mücadele edecek. - KAYSERİ

OSB Teknik Koleji'nin rakibi ve grubu belli oldu
OSB Teknik Koleji'nin rakibi ve grubu belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kayseri, Seramik, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor OSB Teknik Koleji'nin rakibi ve grubu belli oldu - Son Dakika Spor


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