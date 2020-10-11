OSB Teknik Koleji yenildi

Rakibi karşısında üç sette de etkisiz kalan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı ilk seti 14-25 ikinci seti 19-25 ve üçüncü seti 16-25 kaybetti. Rakibi karşısında set alamayarak mağlup olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. - KAYSERİ

Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış