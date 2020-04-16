Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle bürokrasinin azaltıldığını, buralarda geri dönüşüm tesisi kurulabilmesine ve elektrik üretilebilmesine imkan sağlandığını belirterek, "Sanayicinin taleplerini dikkate aldık, onların lehine önemli adımlar attık. Emsali artırdık, mağduriyetleri önledik." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla yapılan düzenlemeyle emsal artışı, OSB katılımcısının kendi ihtiyacı için elektrik üretim tesisi kurabilmesi, geri dönüşüm tesisi kurulması ve sanayicilerin karşılaştığı mağduriyetlerin giderilmesi gibi konularda pek çok adım atıldı.

Bakan Varank, yapılan değişikliklerin sanayicilerin talepleri ve güncel ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sanayicinin taleplerini dikkate aldık, onların lehine önemli adımlar attık. Yönetmelik değişikliğini ekip arkadaşlarımla beraber titiz bir değerlendirme ve analiz sürecinin sonunda tamamladık. Aldığımız tüm kararların sanayimize katma değer olarak dönmesi en büyük arzumuz. Yönetmelikle birlikte sanayi parsellerinde inşaat alanı kullanım kapasitesini artırdık. Toplam bölge büyüklüğünün en az yüzde 10'u kadar ortak kullanım alanı ayrılan bölgelerde sanayi parsellerinde emsal 1.00 olarak belirlenebilecek. Emsali artırdık, mağduriyetleri önledik. Yine OSB katılımcılarının, kendi ihtiyaçları için rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkan tanıdık."

"Mağduriyetler önlendi"

Geri dönüşüm sektöründen gelen talepleri duyduklarına işaret eden Varank, "OSB'ye ait teknik altyapı alanlarında geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurulabilecek. Sanayicinin mağdur olmasını engellemek adına, OSB'de kurulmasına izin verilmeyen tesisler hakkında nihai kararı Bakanlığa bıraktık. Süre uzatımı verilmesi uygulamasına yapı kullanma izni almış ancak henüz iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcıları da dahil ettik. OSB organlarının görevlerinde ve işleyişinde düzenlemeler yaptık. OSB'lerin işleyişinde dijitalleşmeye ve bürokraside sadeleşmeye gittik." değerlendirmesinde bulundu.

"Emekçilerin sağlığı gözetilmeli"

Varank, planlı sanayileşmenin, sürdürülebilir büyüme açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aldığımız kararların ekonominin bel kemiği olan sanayi sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. Kovid-19 sebebiyle yaşadığımız bu zorlu süreçte sanayicilerimize büyük görevler düşüyor. Üretimin devamlılığını sağlamak adına onların yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Sanayicilerimizden beklentimiz ise tesislerinde iş güvenliğini en üst seviyeye çıkartarak emekçilerimize sahip çıkmaları. Sanayi tesislerine bu dönemde uygulamaları gereken kuralları ilettik. Üretimin ve istihdamın sürekliliği kadar, emekçilerimizin sağlığının korunması da sanayicilerimizin en kritik görevlerinden biri."

Enerji üretmenin önü açıldı

Yapılan değişikliklere göre, OSB'lere sağlanan kolaylıklardan birisi de güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretmenin önünün açılması oldu. OSB'de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkan tanındı. Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, katılımcıya ait destek ünitesi kapsamında değerlendirmeye alınacak.

OSB'ye geri dönüşüm tesisi



Ayrıca geri dönüşüm sektöründen gelen talepler doğrultusunda, OSB'ye ait teknik altyapı alanında olması ve OSB müteşebbis heyet veya genel kurul kararı alınması şartı ile geri dönüşüm ve bertaraf tesislerinin OSB'lerde kurulmasına imkan tanındı.



Yönetmelikle bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında da değişiklikler yapıldı. Artık özel OSB kurulmasına ilişkin taleplerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmesinde tapu ibrazı istenmeyecek. Bakanlığın onaylaması şartıyla OSB'lerin bağış yapmasına da imkan verildi.



OSB'lerin zarara uğraması engellendi



Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle OSB'lerde döviz cinsinden arsa satışı yapılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Yeniden değerleme oranlarındaki artış nedeniyle arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında parsel tahsis bedeli üst limit olarak belirlendi. Böylece sanayici mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlandı ve OSB'lerin zarara uğraması engellendi. Ayrıca Bakanlık kredisinin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde dış finansman ile sağlandığı OSB yapım işi ihalelerinde, kredi veren kuruluşun ihale usul ve esaslarının uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.